المذيعة السودانية سوزان سليمان تكشف تفاصيل مثيرة عن إصابتها بالكورونا.. كيف اكشفت الفايروس وما هي أعراضه وكيف تقضي يومها؟

أعلنت المذيعة والإعلامية السودانية الشابة سوزان سليمان مساء الخميس عن إصابتها بفايروس كورونا المستجد وذلك عبر تدوينة لها على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قالت فيها (مساء الخير عليكم الحمد لله انا بخير النتيجه طلعت positive).
وبعد إعلان مذيعة تلفزيون السودان القومي إصابتها ضجت صفحات الإعلاميين السودانيين بالدعوات للمذيعة التي تحظى باحترام وتقدير كل قبيلة الإعلاميين.
وبعد يوم من نشرها التدوينة التي أعلنت من خلالها عن إصابتها كتبت سوزان تدوينة أخرى رصدها محرر كوش نيوز قالت فيها: (سلام ومحبه
كما كشفت المذيعة اللامعة عن تفاصيل إصابتها وكيف اكتشفت الفايروس وما هي أعراضه وذلك عبر تدوينة جديدة قامت بنشرها صباح السبت على حسابها المتابع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث كتبت وفقاً لما نقل محرر كوش نيوز:(سلام ومحبه الحمدلله امسيت بخير زي ما عارفين مافي علاج لي كورونا.. وانا بدت معاي قبل شهر رمضان بثلاثه ايام كرشح يشبه النزله العاديه).
1 تعليق
يابت سليمان كفارة ليك.لكن يابت نصيحة ليك استري نفسك واتحجبي.لبسك غير لائق.