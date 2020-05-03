“23” مليون دولار من أمريكا للسودان لمواجهة ”كورونا”





دفعت الولايات المتحدّة الأمريكية بدعمٍ بلغ”23.1″ مليون دولار للسودان لمجابهة وباء”كورونا” المستجدّ.

ووفق بيانٍ صادرٍ من السفارة الأمريكية بالخرطوم فإنّ واشنطن قدّمت مساعدة إضافية للسودان لمواجهة فيروس كورونا بقيمة”23.1″مليون دولار.

وأوضح البيان، أنّ المساعدة الأمريكية تتضمن “16.8 مليون دولار للتوعية في مكافحة الفيروس، وتوفير الدعم واللوازم الصحية لتعزيز خدمات المياه والمرافق الصحية والنظافة“.

ويتضمّن الدعم “5 ملايين دولار كمساعدة نقدية للأسر الضعيفة المتضررة من الفيروس، وأكثر من 1.3 مليون دولار لجهود الاستجابة الإنسانية للاجئين في السودان“..

صحيفة الجريدة

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