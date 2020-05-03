طلبات الزواج تنهال علي لينا يعقوب بسبب محمد الامين نور الدائم





تسبب مقدم برنامج في قبضة الاجراس محمد الامين نور الدائم الذي يبث عبر فضائية الهلال في حرج كبير للاعلامية لينا يعقوب التي حلت ضيفة عليه في حلقة الامس بسؤاله عن كيفية التوفيق بين اعباءها العملية وواجباتها الزوجية وهو السؤال الذي لم تتوقعه لينا فاصيبت بنوع من الارتباك قبل ان تجيب بانها غير متزوجة وعندما سالها عن السبب اجابت القسمة.

وقد واجه محمد الامين نور الدائم بانتقادات لاذئعة وهجوم كبير في مواقع التواصل الاجتماعي عقب بث الحلقة مباشرة وقد برر محمد الامين ان طبيعة البرنامج تتطلب الخوص في الامور الاجتماعية والخاصة.

ومن جه فقد انهالت طلبات الزواح من الاعلامية لينا يعقوب ووصلت الي رقم خرافي.

صحيفة التيار

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