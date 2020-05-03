عصابات النيقرز تهدد مواطني إسكانات كرري في رمضان





تهجمت أعداد كبيرة من عصابات النيقرز والمتفلتين اليوم على مواطني اسكانات البشير الحارة (١٠٢و١٠٣) بمحلية كرري الثورات بأم درمان نهارا جهارا في السوق الكبير إبان شهر رمضان الكريم. وقامت العصابات بنهب أموال وممتلكات المواطنين والمتاجر واعتدت على العاملين والعاملات بالسوق بالسواطير والسكاكين. وظلت العصابات المتفلتة تتخذ من سوق الحارة (١٠٢) مقرا دائما تمارس من خلاله أعمال النهب وترويع المواطنين وتوزيع المخدرات والحبوب المنشطة والبنقو امام مرأى الجميع بلاخوف فيما تشكل الأجهزة الأمنية والشرطية غيابا تاما طبقا لإفادات المواطنين. وشكا المواطنون من السوق الذي اصبح يشكل مهددا امنيا خطيرا ومركزا رئيسيا لتجارة وتوزيع المخدرات ووصفوه بكولومبيا الجديدة وقالوا بحسب صحيفة اليوم التالي، انه ورغم الشكاوي التي رفعها المواطنون للجهات المسؤولة منبهين لخطورة السوق منذ عهد النظام البائد بيد ان شكواهم تذهب ادراج الرياح وتتفاقم الأوضاع إلى الأسوأ. وأكد المواطنون ان هنالك قيادات في النظام البائد والمؤتمر الوطني تدير السوق وتمتلك فيه أعداد كبيرة من الدكاكين لذلك تعرقل كل خطوات ازالة السوق العشوائي الذي يحتل موقعا مخصصا مركزا للخدمات ومتنفساً للإسكان. وناشد المواطنون السلطات الأمنية بالتدخل السريع لوقف الفوضى وانقاذ حياة الناس وناشدوا لجنة ازالة التمكين بوضع يدها على ملفات الفساد بالسوق، وأضافوا (انقذونا واحموا ارواح فلذات أكبادنا من كولمبيا اسكان الثورات بإسكان البشير)، كما طالب المواطنون بتغيير اسم الإسكان الى اسكان شهداء ثورة ديسمبر الظافرة حسب وصفهم.

الخرطوم: كوش نيوز

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