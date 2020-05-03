حصاد50% من محصول القمح بالولاية الشمالية





تواصلت عمليات حصاد محصول القمح في بالولاية الشمالية وتم حصاد 50 %من المساحات المزروعة والبالغة 133 الف فدان

اعلن ذلك لسونا المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الطبيعية بالولاية المهندس عماد محمد علي قائلاً إن عمليات الحصاد تجري بصورة طيبة وفق ما خطط لها بالرغم من ظروف حظر التجوال والاجراءات الاحترازية التي تمت بالبلاد وقال انه تم سد النقص في الحاصدات باستجلاب اعداد منها من ولاية الجزيرة ومواقع الانتاج الاخرى مؤكدا توفر الوقود المخصص للحصاد بمحليات الولاية السبع بجانب توفر الخيش بفروع البنك الزراعي مناشدا المزارعين بتسليم الانتاج من محصول القمح الى فروع البنك الزراعي. وابان المهندس عماد ان انتاجية الفدان الواحد تفاوتت من مشروع لآخر حيث بلغ متوسط الانتاجية 17 جوال للفدان الواحد.

تجدر الاشارة إلى أن تسليم المزارعين للمنتج من القمح لفروع البنك الزراعي تتم بصورة رتيبة وبطيئة وفي سؤال لسونا لعدد من المزارعين عن تراخي المزارعين في تسليم المنتج من القمح اوضحوا ان سعر جوال تسليم البنك مبلغ 3500 جنيه بخلاف تكلفة الترحيل والنقل من موقع الانتاج الي فرع البنك مما يخصم من عائد البيع للبنك بينما يتم بيع الجوال الواحد استلام المشتري من داخل المشروع بقيمة أعلى حسب افادات عدد من المنتجبين الذين استطلعتهم (سونا) .

وكان اللواء الركن محمد محمد الحسن الساعوري والي الولاية الشمالية قد اصدر قرارا من قبل منع بموجبه ترحيل ونقل الانتاج من محصول القمح لخارج الولاية وان لا يتم الترحيل والنقل الا عبر المخزون الاستراتيجي وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الخاصة بشراء القمح عبر البنك الزراعي وفروعه المنتشرة في الولايات

سونا

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