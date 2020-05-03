اجتماع اللجنة العليا لمتابعة الموسم الزراعي بالدمازين





رأس اللواء الركن يس ابراهيم عبدالغني والي النيل الازرق المكلف رئيس اللجنة العليا لمتابعة الموسم الزراعي بقاعة امانة الحكومة اليوم الاجتماع الاول للجنة العليا بمشاركة واسعة لكافة الجهات ذات الصلة بالموسم الزراعي .

وفي استهلالية الاجتماع رحب يس باعضاء اللجنة العليا مؤكدا ان الاستعدادات بدأت مبكرا في كافة المحاور وتكمن اهمية الموسم في تحقيق انتاجية عالية خاصة وان العالم يشهد اوضاعاً صحية في غاية الصعوبة جراء جائحة كورونا وتاثيرها على الامن الغذائي مما يتطلب بذل المزيد من الجهود لتوفير الغذاء.

وقدم د .يوسف سليمان المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية تقريراً حول تقييم الموسم الزراعي السابق 2019-2020 وآخر عن الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد 2020-2021 بمحاوره المختلفة.

وفي تصريح ل(سونا) اكد والي النيل الازرق رئيس اللجنة العليا لمتابعة الموسم الزراعي ان الموسم الجديد يعتبر موسماً استثنائياً ويكتسب اهمية اقتصادية قصوى في ظل توفر المساحات الزراعية الصالحة للزراعة باستهداف مساحة 3 ملايين و500 فدان ومساحات اخرى ناتجة عن فتح المسارات ودخول مناطق جديدة ضمن الخطة التاشيرية.

وقال يس نتوقع توسع اكبر للرقعة الزراعية عقب تحقيق السلام وادخال محاصيل غذائية جديدة تسهم في زيادة الانتاج والانتاجية.

وأوضح الوالي ان حكومة الولاية تبذل جهوداً متواصلة لايجاد حلول لمشاكل ندرة مواعين تخزين المواد البترولية حيث تم الاتفاق مع شركتي قادرة والنيل للاستفادة من مستودعاتهما وجاري العمل في الصيانة والتأهيل لادخالها الخدمة.

وفيما يتعلق بتخزين الغلال كشف يس عن مساعي حثيثة مع منظومة الصناعات الدفاعية وشركائها لانشاء صوامع غلال بالولاية تبدأ بصوامع ذات سعات صغيرة في المرحلة الاولى ( 3 – 5) الاف جوال وسعات كبيرة لتخزين ( 150 -200) الف جوال ، كما سيتم بالتعاون مع البنك الزراعي وشركائه انشاء صومعة غلال بسعة 250 الف جوال.

سونا

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