دورة تدريبية للتصدي لجائحة كورونا بابوحمد





نظمت وزارة الصحة بولاية نهرالنيل اليوم دورة تدريبية للتصدي لجائحة كورونا بالقاعة الكبرى بمحلية ابوحمد ، واستهدفت الدورة الكوادر العلاجية بالمؤسسات الصحية بمحلية ابوحمد

واعلن الاستاذ يحيي خالد عبدالباسط المدير التنفيذي للمحلية توجيه كافة ميزانية المحلية للارتقاء باالأداء الصحي بالمحلية ودعا المشاركين في الدورة للاستفادة القصوى من محتويات ومحاضرات وبرامج الدورة .

من جانبها أوضحت الاستاذه فاطمه عثمان مدير الادارة العامة للصحة بمحلية ابوحمد أهمية الدورة وضرورة استمرار تدريب الكوادر الصحية العاملة في الصحة العلاجية بالمحلية لرفع قدرات ومهارات الكوادر الصحية بالمحلية وشددت على ضرورة التزام المواطن بالموجهات الصحية الصادرة من لجنة الطوارئ بالمحلية

وكان دكتور محمد بشير اختصاصي الصحة العامة واختصاصي طب الاسرة والاستاذة اسلام قسم السيد اختصاصي ثاني صحة عامة قدما محاضرات الدورة والتي اشتملت على الوضع الوبائي في السودان وحالة الاشتباه وتطبيق نظام الفرز البصري والاجراءات الطبية عند الاشتباه بالاضافة الي استخدام الحماية الشخصية

ومن خلال الدورة شدد الجميع على ضرورة الالتزام بالموجهات الصحية والالتزام بالبقاء في المنازل مع تجنب الزحام مع غسل الأيادي بصورة مستمرة .

سونا

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