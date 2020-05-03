منح العاملين بشمال دارفور إجازة مدفوعة الأجر حتى العيد





أصدر والى ولاية شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلى اليوم حزمة من القرارات فى إطار مجابهه جائحة كورونا بالولاية. حيث تضمنت تلك القرارات منح جميع العاملين بالقطاعين العام االخاص بالولاية إجازة مدفوعة الأجر اعتبار من يوم غد الاثنين الى ما بعد عطلة عيد الفطر المبارك .

واستثنى القرار العاملين بالأجهزة النظامية وفرق الطوارئ والخفراء والحرس و العاملون بالبنوك والايرادات والتحصيل والعاملين بالمرافق الصحية والكهرباء والمياه وكذلك العاملين بالسلع الاستراتيجية (السكر والدقيق ..) بوزارة المالية والعاملين بالسلخانات وصحة البيئة والنفايات

وبالاذاعه والتلفزيون و العاملين بتنفيذ الهيكل الراتبي بوزارة المالية ومحلية الفاشر.

كما أصدر والى شمال دارفور قرارا آخر قضى بإغلاق جميع المحلات التجارية بمدينه الفاشر اعتبار من يوم غد الاثنين و يستثنى من ذلك الصيدليات ومخازن الدواء ومراكز توزيع المياه الصحية -على ان تعمل المحلات المستثناه حتى الساعه الثانية بعد الظهر.

كما أصدر والى شمال دارفور المكلف قرارا آخر قضى بإغلاق المساجد ومنع صلوات الجمعة والجماعة وصلاة التراويح بمدينه الفاشر واستثنى القرار أمام المسجد والمؤذن حتى لاتهجر المساجد .

سونا

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