“غيث الإماراتي” يزوج 100 شاب في السودان





يواصل برنامج “قلبي اطمأن” في موسمه الثالث للعام الحالي نشر الفرح في قلوب مئات الأسر خلال الشهر الفضيل، ووضع “غيث الإماراتي” رحاله في السودان معلناً تزويج 100 شاب وفتاة ، حال بينهم وبين تحقيق حلم العمر الكثير من الظروف الصعبة.

وتفاعل الملايين في مواقع التواصل الإجتماعي مع الفكرة الخيرية الإنسانية الجديدة، وأيدوا الدور المتميز للبرنامج في الاهتمام بدعم تزويج الشباب الذين يعانون من ضيق ذات اليد، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة العنوسة بشكل كبير.

“غيث الإماراتي” الذي أطلق على الحملة اسم “50 فرحة” جعلها تمتد لتصل إلى 100 أسرة وبالتالي إلى المئات من أهل وأقارب ومعارف العرسان الجدد، و امتدت لتصل إلى متابعي البرنامج الذين تفاعلوا مع فقرات “قلبي اطمأن” ، وثمنوا المبادرات الجديدة التي زرعت الفرحة في قلوب المستفيدين على الرغم من أنه لا تزال هناك مبادرات أخرى خلال الأيام المقبلة.

ويواصل برنامج “قلبي اطمأن” في موسمه الثالث للعام الحالي نشر الفرح بعد نجاحه في كفالة 10 آلاف يتيم من 10 دول خلال 5 أيام فقط من إطلاق مبادرة كفالة 1000 يتيم في الأردن في ثاني أيام شهر رمضان المبارك بدعم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية شهد الموسم الثالث لبرنامج “قلبي اطمأن” توسع المبادرات الإنسانية بشكل لافت، حيث لم تعد تقتصر في دعمها على أفراد محدودين، وإنما اتسعت لتصل إلى أكبر عدد ممكن منهم، وهو ما فاجأ المتابعين، وسلط الضوء على البرنامج، وبالتالي على حجم قوة الدعم والمحبة والتقدير الذي حازه فانعكس سريعاً على نجاح افكاره ومبادراته التي لا تزال في بداية الطريق.

“غيث الإماراتي” كعادته، ينثر بذور الفرح بين الناس ويستمر في طريقه قدماً للبحث عن الخير، لا يلتفت ليتحدث عن نفسه، وإنما يمضي متوكلاً على الله سبحانه إلى صنع سعادات جديدة هنا وهناك ليثبت أن الناس للناس دائماً وأبداً، وأن الدنيا بالفعل.. بخير.

كوش نيوز

شارك الموضوع :





