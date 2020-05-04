برنامج من المنتج للمستهلك وفر سلع بتخفيض 40%





اكد اتحاد الغرف الصناعية ان تنفيذ برنامج من المنتج إلى المستهلك ساهم فى تخفيف اعباء المعيشة للأسر المتعففة المتضررة من تداعيات جائحة الكورونا بتوفير السلع من المصانع إلى أماكن السكن والأحياء بأسعار بنسبة 40%.

ونفذ البرنامج بمحليتى امدرمان وبحرى بالتنسيق مع وزراة الصناعة والتجارة واصحاب المصانع واشراق لجان التعيير والخدمات بالاحياء استصحب هموم المواطن ومعيشته فى شهر رمضان المعظم

وسيعمم البرنامج تدريجياً لتشمل كافة أنحاء ولاية الخرطوم ومن ثم تنتقل التجربة إلى الولايات الاخرى كما انة التزم فيه بالتباعد الإجتماعى وعدم الاختلاط مع تنظيم دقيق من لجان الأحياء التغيير والخدمات.

وشارك مجموعة من الشباب الوطنيين من اتحاد أصحاب الغرف الصناعية في تنفيذه وسط اعجاب كبير من المواطنين، وكان على رأسهم الياس محمد الياس والشباب الراكزين بقيادة كمبال ومرتضي واشرف ومنذر.

الاشادات تنوعت من المواطنين الذين استهدفتهم المبادرة، وأبدى كل منهم اعجابه بالخطوة التي ابتدرها اتحاد الغرفة الصناعية بعيداً عن الكلام والوعود المستقبلية، فأصبح عملهم يترجمه الفعل وسط الشعب الذي رأي بعيونه كيف يكون العمل الوطني الذي يلامس هموم المواطن .

سونا

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