أردول: ترتيبات لتحصيل رسوم التعدين عينا





كشف المهندس مبارك عبدالرحمن أردول المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية عن ترتيبات لتحصيل رسوم التعدين عينا بدلا عن نقدا وذلك لتعظيم الفائدة الاقتصادية.

واكد أردول خلال اجتماعة بمكتبه اليوم مع مديري مكاتب الشركة بالولايات اهمية ازالة المعوقات التي تواجه الشركات العاملة في مجال التعدين من أجل زيادة الانتاج، ووجه برفع احتياجات مكاتب الشركة بالولايات من الوقود الخاص بالتعدين حتي تضطلع بمهامها وتقوم بتنفيذ واجباتها مطالبا بوضع مقترح لإعادة هيكلة مكاتب الشركة بالولايات وذلك لمواكبة التطورات الجديدة بالبلاد.

ونبه المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية إلي ضرورة تنفيذ برامج المسئولية المجتمعية بمناطق التعدين لتعزيز إستفادة المجتمعات المحلية من الخدمات التي تقدمها الشركات.

وأشار إلي ضرورة إحكام التنسيق مع الهيئات الأخرى والأبحاث الجيلوجية والمؤسسات المختلفة والأجهزة النظامية والمجلس الأعلي للبيئه لتحقيق مصلحة البلاد.

ودعا أردول الي ضرورة بناء روابط اجتماعية مع المجتمعات المحلية بمناطق التعدين والمحافظة علي العلاقات الطيبة معها والعمل علي التنسيق والتعاون مع حكومات الولايات .

سونا

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