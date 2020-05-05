محمود محمد طه بعد إعدامه شنقاً بسجن كوبر تحولت جثته لعكس اتجاه القبلة تماماً، في أول حادثة بالسجن

لمن قال إن محمود محمد طه آثر أن يموت نبيلا
نقول..
محمود محمد طه بعد إعدامه شنقاً بسجن كوبر تحولت جثته لعكس اتجاه القبلة تماماً، في أول حادثة تحدث بالسجن، حسب رواية العسكري منفذ حكم الإعدام، في حوار صحفي معه منشور..
هذا لمن لا يعلمون.. وكذلك لمن يعلمون ويتغافلون .
ولمن لا يعلمون أيضا ننقل هذا النص عن الهالك محمود في كتابه (ليلة أُسري بي .. انتسخ بصري فى بصيرتي .. فرأيت الله في صورة شاب أمرد .. فوضع يده على كتفي .. فاستشعرت برودة الذات الالهية .. فقال لي .. أتدرى فيم يختصم الملأ الاعلى يا محمود .. قلت الله اعلم .. فعلمني ثلاثة علوم .. علم أُمرت بتبليغه”الرسالة الثانية””.. وعلم خُيرت فى تبليغه “وهذا اخص به أناس دون آخرين ” .. وعلم نهيت عن تبليغه لأن الله يعلم أن لا أحد سواي يطيقه). انتهى
عليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
*النشر هو مساهمة في رفع الوعي، لعل الكثيرون من معارفنا يتوقون لمعرفة أشياء كانت غائبة عنهم. لذلك فلنساهم جميعا برفع الوعي وبنشر المعرفة*.
عمر القراي مدير المناهج بالسودان يتبع لفكر محمود محمد طه ويقول افظع من كلامه .. قال ان سورة الزلزلة ترعب الاطفال . وحذف القران من رياض الاطفال وقال ما تقرأ من القران الا البتحتاج ليه في حياتك يعني انت مثلا ما عندك ابل ما تقرأ ايات زكاة الابل !
هل توجد في القران ايات زكاة الابل ؟؟؟ .
متداول بفيسبوك على هاشتاق
# إزالة_ القراي
3 تعليقات
على الطلاق انت أخطر من َمحمود محمد طه ثكلتك امك…
دجال الجمهوريين زول مشعوذ ليس إلا و لا شك في ذلك
لكن الطيرة البليد الكتب الكلام ده لا يعلم ان الارض كروية و بالتالي عكس اتجاه القبلة تماما هو ايضا اتجاه القبلة تماما
له من الله ما يستحق، لايهمك من هذا الأمر إلا الإسقاط على القراي والرجل يشهد ان لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ولا نعلم عن معتقداته شيئآ ولا يهمنا كل ما يهمنا في المسؤول فعله ونتيجة عمله ومدى احساسنا بصدقه، لأننا سمعنا سنين طوال عن رفقاء الفجر وهي لله وتهليل وتكبير ولم نحصد غير سرقة البلاد والعباد فكله نفاق قول وفعل عكس القول فنريد فعل بلا أقوال ولايهمنا ان كان إبليس طالما هو صادق ومخلص في نيته لصالح البلاد والعباد، فارحمونا وكفى، لافاااااااائدة ولا طاااااااائل من اقوالكم فقد خبرنا افعالكم سنين.