محمود محمد طه بعد إعدامه شنقاً بسجن كوبر تحولت جثته لعكس اتجاه القبلة تماماً، في أول حادثة بالسجن





لمن قال إن محمود محمد طه آثر أن يموت نبيلا

نقول..

محمود محمد طه بعد إعدامه شنقاً بسجن كوبر تحولت جثته لعكس اتجاه القبلة تماماً، في أول حادثة تحدث بالسجن، حسب رواية العسكري منفذ حكم الإعدام، في حوار صحفي معه منشور..

هذا لمن لا يعلمون.. وكذلك لمن يعلمون ويتغافلون .

ولمن لا يعلمون أيضا ننقل هذا النص عن الهالك محمود في كتابه (ليلة أُسري بي .. انتسخ بصري فى بصيرتي .. فرأيت الله في صورة شاب أمرد .. فوضع يده على كتفي .. فاستشعرت برودة الذات الالهية .. فقال لي .. أتدرى فيم يختصم الملأ الاعلى يا محمود .. قلت الله اعلم .. فعلمني ثلاثة علوم .. علم أُمرت بتبليغه”الرسالة الثانية””.. وعلم خُيرت فى تبليغه “وهذا اخص به أناس دون آخرين ” .. وعلم نهيت عن تبليغه لأن الله يعلم أن لا أحد سواي يطيقه). انتهى

عليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

*النشر هو مساهمة في رفع الوعي، لعل الكثيرون من معارفنا يتوقون لمعرفة أشياء كانت غائبة عنهم. لذلك فلنساهم جميعا برفع الوعي وبنشر المعرفة*.

عمر القراي مدير المناهج بالسودان يتبع لفكر محمود محمد طه ويقول افظع من كلامه .. قال ان سورة الزلزلة ترعب الاطفال . وحذف القران من رياض الاطفال وقال ما تقرأ من القران الا البتحتاج ليه في حياتك يعني انت مثلا ما عندك ابل ما تقرأ ايات زكاة الابل !

هل توجد في القران ايات زكاة الابل ؟؟؟ .

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