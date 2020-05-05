رابطة الاطباء الاشتراكيين: ما زالت الصعوبات تواجه الكوادر الصحية في الوصول للمرافق





أكدت رابطة الاطباء الاشتراكيين (راش) استمرار الصعوبات التي الكوادر الصحية للوصول الى المرافق الصحية بصورة كبيرة بسبب إشكالات توفير او تنسيق عمل التراحيل لان في بعض المستشفيات يوجد ترحيل لكن غير كافي في وضع تتوزع فيه الكوادر الصحية التي تعمل في نفس النبطشية في ارجاء العاصمة المختلفة مما يؤدي إلى وصول الكوادر الى المستشفى في وقت متأخر، فضلا عن صعوبة بالغة في توفير الترحيل للكادر الصحي الذي يعمل على متابعة المرضى المنومين في العنابر.

وكشفت عن وجود صعوبات حقيقية في عمل نظام الفرز والاحالة بالشكل المطلوب الذي يمكن أن يحافظ على انسياب الخدمات الصحية بنوعيها ؛ الخدمة المقدمة للأمراض الأخرى غير الكورونا، وخدمات مرضى الكورونا. بجانب القصور في تطبيق النظام وعدم وجود نظام فعال لمتابعة تنفيذه وتصحيح الإشكالات ومعالجتها مما أدي إلى عملية مخالطة غير ضرورية لعدد من الكوادر الصحية نتج عنه دخولهم للحجر الصحي وتأثر تقديم الخدمات الصحية في هذه المرافق بعد فقد هذه الكوادر وربما التوقف التام للخدمات الصحية .

واشتكت من نقص وسائل الحماية في معظم المرافق الصحية ، بالاضافة الى نقص في معينات العمل من أدوية وغيرها.

بجانب نقص الكوادر الصحية في معظم المرافق الصحية .

وانتقدت تقاعس الإدارات في بعض المرافق الصحية في الاستجابه لمطالب الكوادر الصحية في سبيل استقرار الخدمة.

واقترحت حلول لتلك الاشكالات تتمثل في توفير الترحيل للكوادر الصحية، بما يساعد على وصول الكوادر الصحية للمرافق الصحية في الزمن المحدد وكذلك رجوعها في الوقت المحدد مما يساعد في انسياب الخدمة الصحية بالشكل الامثل والاستفادة من المؤسسات الحكومية الاخرى لتوفير العربات.

واقترحت حصر للكوادر الطبية بالولاية ومراجعة الغير فاعلين نسبة لتوقف مرافق صحية عدة، واداخلها في جدولة لسد الحوجات، وتفعيل نظام التطوع للكوادر الطبية وتوفير الكوادر الصحية وذلك بارجاع المفصولين تعسفيا للخدمة وتنوير الخريجين الجدد عن الكورونا للاستعداد لسد اي نقص محتمل في المستشفيات بجانب معالجة الاشكالات التي تعتري عمل نظام الفرز والإحالة بقيام وزارة الصحة الاتحادية وفي الولايات بدورها في انشاء نظام فعال للمتابعة التقنية لعمل نظام الفرز والإحالة، إبتداء من عمل رقم خاص بالمرافق الصحية للتبليغ عن الحالات الجديدة، ليساهم في معالجة أوجه القصور وتدريب الكادر أثناء العمل مما يؤدي الى تطوير نظام الفرز والاحالة، واستمرار تقديم الخدمات الصحية للحالات غير المرتبطة بالجهاز التنفسي والتخصصات الأخرى و توفير وسائل الحماية فضلا عن توسيع السعة المعملية للفحوصات بتشغيل معامل الصحة العامة بالولايات و زيادة الطاقة الاستيعابية للوبائيات بعمل اتيام مدربة لاخد العينات بالمستشفيات.

وشددت على ضرورة دخول المراكز الصحية لخدمة الكورونا وذلك بعمل مراكز فرز وإحالة وغرف عزل بالمراكز الصحية وتوسيع الطاقة الاستيعابية لنظام تعقب المخالطين (contact tracing) بالعاصمة والولايات بجانب توفير سكن منفصل للكوادر الصحية العاملين في المؤسسات الصحية المختلفةوأعلنت راش طرح مبادرة للتطوع الكوادر الصحية لسد النقص في تقديم الخدمة بالمستشفيات.

صحيفة الجريدة

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