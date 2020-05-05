آلية لتوزيع ومراقبة حصة غاز الطبخ بجنوب الجزيرة





بحث الأستاذ أسامة السماني الطيب المدير التنفيذي لمحلية جنوب الجزيرة لدي لقائه بمكتبه اليوم الأستاذ أحمد مبارك عبد الكريم نائب مدير قسم الغاز بإدارة البترول بولاية الجزيرة بحضور الأستاذ صلاح الدين الجاك عضو تنسيقية إعلان الحرية والتغيير بالمحلية السبل الكفيلة لتوفير وتوزيع الغاز للمواطنيين والمخابز بالمحلية حيث أعلن نائب مدير قسم الغاز أن الفترة المقبلة ستشهد توفر غاز الطبخ والمخابز بعد وصول كمية مقدرة من سلعة الغاز لميناء بورتسودان وأن المحلية ستستلم حصتها من الغاز خلال الأسبوع القادم في مستودعات قادره وبنتا وسندس

وعلمت “سونا ” ان الكميات التي ستصل المحلية الاسبوع المقبل تقدر بحوالى 110 طن وهي تمثل 25 ‰ حصة المحلية.

من جانبه أكد المدير التنفيذي حرص المحلية علي التوزيع العادل للغاز وفق موجهات الولاية وأشار لتكوين آلية مشتركة لتوزيع ومراقبة حصة الغاز للقرى عبر لجان التغيير والخدمات ويتم التصديق عن طريق المدير التنفيذي بالمحلية علي أن يلتزم أصحاب المستودعات تسليم حصص الغاز للقرى وفق تصديق المدير التنفيذي والإستمارة المرفقة يمنع منعا باتا تواجد المواطنين ومناديب المؤسسات والقوات النظامية داخل حرم مستودعات الغاز وأن يتم التصديق لجميع المؤسسات والجهات الإعتبارية والقوات النظامية عبر الآلية المشتركة او من تفوضه وذلك وفقا لرؤيتها والمتاح لديها لا يسمح بتعبئة الغاز للمواطنين مباشرة من المستودعات ودعا المدير التنفيذي لضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المختصة لضمان توزيع الغاز لكافة قرى المحلية وفق الخطة الموضوعة من قبل الآلية المشتركة لتوزيع الغاز ..

سونا

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