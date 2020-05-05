ادارة التعدين التقليدي ّّّّّ: انشاء بورصة الذهب صمام امان للمبيعات





اكد مدير الإدارة العامة للإشراف والرقابة على التعدين التقليدي بالشركة السودانية للموارد المعدنية عبدالله علي أحمد (شم)ان انشاء بورصة الذهب يعتبر من القرارات الشجاعة جدا والتي تصب في كبح وتحجيم المهرب من الذهب والفاقد منه قائلاً إن وزارة الطاقة والتعدين ممثلة في الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية ظلت تنادي بقرار كهذا حتي يصب كل المنتج من الذهب في خزينة السودان مما يساهم في رفد البلاد بالعملة الصعبة .

واضاف شم فى تصريح ( لسونا ) نحن في إدارة التعدين التقليدي أكثر الناس فرحا بهذا القرار لأنه يضمن ان تذهب كل مبيعات التجار والصاغة لحكومة السودان ” مبيناً أن انشاء بورصة الذهب واحدة من توصيات لجنة الطاقة والتعدين بقوى الحرية والتغيير كما ان وزير الطاقة والتعدين تناول هذه الفرضية بجدية نسبة لأهميتها في تحجيم أسعار الدولار مقابل العملة المحلية .

سونا

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