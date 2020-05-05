20 مليون رأس من الماشية بالنيل الازرق





اكد الدكتور يوسف سليمان عبدالله المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية الوزير المكلف ولاية النيل الازرق أن الولاية تزخر بثروة حيوانية هائلة تقدر بحوالي 20 مليون راس من الماشية ( الابقار – الضان – الماعز – اخرى)، مبينا ان الولاية خالية من الحالات الوبائية للحيوان.

وقال لسونا ان الادارة العامة للثروة الحيوانية تبذل جهود مقدرة لحماية الحيوان من الامراض حيث تم اعداد وتجهيز نقاط الرقابة والرصد للحيوانات العابرة بين الولايات ودول الجوار بجانب رصد كافة مواقع تجمع المياه لسقيا الحيوان في فترة تجمع الخريف والمرعى الجيد، لافتا لاستصحاب خطة الثروة الحيوانية ضمن الترتيبات الموضوعة للموسم الزراعي الجديد

سونا

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