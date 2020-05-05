الامارات تؤكد دعمها للسودان





أكد السيد حمد محمد الجنيبي سفير دولة الامارات لدى السودان حرص القيادة في بلاده على توفير كافة سبل الدعم للشعب السوداني، وذلك لضمان استقرار السودان وتقدمه وازدهاره

وقال في تصريح ل(سونا) إن دولة الإمارات مستمرة من خلال صندوق أبوظبي للتنمية في تقديم المساعدات للشعب السوداني، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار للسودان ، مشيراً إلى أن العلاقات السودانية الإماراتية تاريخية وثيقة أساسها الأخوة والثقة والاحترام المتبادل

واضاف ان بلاده ، قامت من قبل بإيداع 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني لدعم الاستقرار المالي للسودان، كما ورَد الصندوق في وقت سابق 540 ألف طن من القمح بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني من الغذاء، إضافة إلى توفير المستلزمات المدرسية من المقاعد لتغطية احتياجات 400 ألف طالب بقيمة 15 مليون دولار.. كما تضمنت المساعدات المقدمة دعماً للقطاع الزراعي بقيمة 11 مليون دولار، وذلك بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في البلاد.

واشار الى ان الصندوق اعلن عن تقديم مجموعة من المساعدات الدوائية والمستلزمات الطبية لدعم القطاع الصحي في السودان، وذلك في إطار حزمة المساعدات العاجلة التي تعهدت بها دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديمها للشعب السوداني

كما قام الصندوق بالتنسيق مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الخرطوم والحكومة السودانية متمثلة في الصندوق القومي للإمدادات الطبية بتسليم الشحنتين الأولى والثانية والبالغة حوالي 135 طنا من المساعدات الطبية والدوائية وسيتم استكمال توريد باقي الشحنات خلال الفترة القادمة حيث تأتي حزمة المساعدات الطبية المقدمة كجزء من المساعدات التي أقرتها دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أبريل 2019 والبالغ قيمتها 1.5 مليار دولار، لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في السودان

ومن جانبه أكد محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية في تصريح له استمرارهم في تقديم الدعم للشعب السوداني من خلال توفير الاحتياجات الأساسية في مختلف القطاعات وعلى وجه الخصوص الصحية والتعليمية والزراعية، مشيراً إلى أن الصندوق يرتبط بعلاقات وثيقة مع السودان، حيث ساهم خلال السنوات الماضية في دعم ومساندة جهود الحكومة السودانية لتنفيذ البرامج والخطط التنموية للارتقاء بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد”

وأضاف أن المساعدات المقدمة لدعم متطلبات القطاع الصحي من الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات والمراكز الطبية يعد أحد الأولويات التي يحرص صندوق أبوظبي للتنمية على توفيرها في سبيل تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة وضمان استمرارية توفير الخدمات الطبية اللازمة للشعب السوداني في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم جراء فيروس كورونا وتداعياته

سونا

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