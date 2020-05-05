ضوابط لعمل المصارف خلال الحظر بغرب كردفان





حددت الامانة العامة لحكومة ولاية غرب كردفان ضوابط العمل بالمصارف خلال فترة الحظر بالولاية وفقاً للتعميم الإداري الصادر من الاستاذ سليمان الجاك بدوي الامين العام لحكومة الولاية تماشيا مع موجهات الدولة الرامية للحد من انتشار جائحة كورونا وعلي ضوء تزايد انتشار العدوى في البلاد ولضمان سلامة الجمهور والعاملين بالجهاز المصرفي وإستنادا على توصية اللجنة الفنية للحد من جائحة كورونا بالولاية

وقررت الامانة العامة للحكومة بدء العمل المباشر في المصارف مع الجمهور من الساعة الثامنة وحتي العاشرة صباحاً إعتبارا من يوم غًدِ الاربعاء . ودعت جميع البنوك لتغذية الصرافات بالنقود بالاضافة الى العمل على تفادي الزحام بتنظيم عملية دخول وخروج الجمهور داخل الصالات.

كما سمح القرار للمصارف تقديم الخدمات الضرورية للأفراد والمؤسسات وفق تقديراتها الخاصة بجانب إستمرار عمل المقاصة وفقآ لماورد بمنشور بنك السودان المركزي الصادر بتاريخ الثالث والعشرين من شهر ابريل الماضي.

سونا

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