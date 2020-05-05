محلية بربر تنظم دورة تدريبية لمجابهة فايروس كورونا





أشاد الاستاذ اسامة مجذوب المدير التنفيذي لمحلية بربر بأداء إدارة الصحة بالمحلية في مجابهة فيروس كورونا .. واشاد خلال مخاطبته بقاعة كلية الدراسات الاسلامية والعربية ببربر الدورة التدريبية للعاملين بالحقل الصحي بالمحلية بمواطني بربر وتعاملهم بالانضباط والالتزام بالحظر الصحي داعيا الشركات العاملة بالمحلية بالمشاركة في مجابهة كورونا

من جانبه أوضح الأستاذ عبد العزيز حسن عبدالله مدير الادارة العامة للصحة بمحلية بربر أن الدورة تستهدف العاملين بالمراكز الصحية والمستشفيات على مستوى محلية بربر في مكافحة فايروس كورونا والحد من انتشاره على مستوى المحلية واتباع الارشادات الصحية وتوعية مجتمع المحلية للوقاية من هذا الفايروس

سونا

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