مخترع سوداني يكتشف علاجا للكورونا





طالب متخصص فى طب الاعشاب وزارة الصحة الى تبنى اختراعة الخاص بعلاج فايروس كورونا واخضاع الدواء للتجربة السريرية مؤكدا ان الدواء سيعطي نتائج

مبهرة واوضح محمد نجم الدين حسن ان الدواء مركب من من أعشاب طبيعية غير سامة سبق تسجيله بالملكية الفكرية والمجلس القومي للبحوثمبينا ان الدوء يحمل اسم اكفو 19 مضاد قوي للفيروسات مشددا على الصحة إلى الاهتمام بالأمر لافتا ان الدواء يستخدم كقطرة للأنف وشراب وغرغرة وإستنشاق بالكمامة ومسح خارجي وهو للعلاج والوقاية وقال حسن ان اعمالة المسجلة في الملكية (11) اختراع و38 نموذجا صناعيا وثلاثة مخلصات ادبية من بين تلك الاختراعات مادة شديدة المقاومة للمكيروبات كان قد اكتشف في العام 2015كما انه انتج منها خمسة مستحضرات طببة حققت نجاحا كبيرا بينها مستحضر يقضي علي الاكزيما والجزام ومن الناحية النظرية ان المخترع يؤكد بنسبة تصل الي 90% وان تلك المادة فاعلة في القضاء مرض الكرونا والوقاية منه مشيرا الي ان تلك المادة جاهزة الي التجربة العملية

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