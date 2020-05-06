أسرار طبيب المخلوع البشير





وصل الي منصبه عن طريق الفريق طه حسين والذي بعث بتوصية خاصة للمخلوع البشير طلب منه الاستعانة بالطبيب طارق الهادى، تردد المخلوع البشير في بادئ الأمر لانه لا يريد أن يضع حالته الصحية تحت تصرف الفريق طه الحسين والذي عُرف بالجمع بين الولاءات المختلفة فاحتاط المخلوع البشير لذلك وأصبح الطبيب طارق الهادى مثل حرس التشريفات ولا يقوم باي مهام سوى قياس الضغط ودرجة الحرارة ولكنه كان يتمتع بكل المزايا الرئاسية والسفريات… لمع دور الطبيب طارق الهادى بعد أن قام المخلوع البشير بإجراء عملية تغيير (لبلية) الركبة، حيث قام الطبيب التايلندي بتدريبه على العلاج الطبيعي والذي كان يشمل الدلك والمشي، وقد نجح في تلك المهمة..

وهو نفس شغل ابو هريرة انقلب طارق الهادى على رب نعمته الفريق طه حسين وقام بالوشاية وكشف بعض أسراره للمخلوع للبشير، وتحدث عن علاقات الفريق طه الحسين مع بعض الدول العربية.. خرج طارق الهادى من القصر الجمهوري بحسب صحيفة صوت الأمة، وهو فاقد للبوصلة ولا يعرف الي اين يتجه، فلا زالت الأمور غير واضحة، كما أنه منبوذ للوسط الطبي حيث انه كان يطبب الرئيس بينما الأطباء يواجهون البطش عن طريق اجهزة البشير الأمنية.. ومعظم رموز النظام السابق تراهن على كل من برهان وحميدتي لعودة الأمور لسابقها ولذلك كانت المطية المناسبة هي مهاجمة الثورة والتغيير.

الخرطوم: كوش نيوز

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