جونسون يعلن رسميا سبب انفصاله عن زوجته بعد 27 عاما من الزواج





أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون انفصاله عن زوجته السابقة مارينا ويلر، رسميا، مما سيمكنه من الزواج من خطيبته كاري سيموندز، التي وضعت مولودها الأول منه منذ أيام.

تقدمت الزوجة السابقة مارينا ويلر بطلب للحصول على مرسوم الطلاق في فبراير الماضي لإنهاء زواج دام 27 عامًا، وستتجاوز تسوية الطلاق بينهما الـ4 ملايين دولار، وفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية.

وجونسون هو رئيس الوزراء رقم 77 للمملكة المتحدة وثاني مسؤول يُعلن عن طلاقه في تاريخ بريطانيا أثناء وجوده في منصبه حيث سبقه في عام 1769 أوغسطس فيتزروي، دوق جرافتون الثالث وهو سياسي بريطاني تقلد منصب رئيس وزراء بريطانيا في الفترة ما بين 1769 و1770 وقد أنجب تسعة أبناء مع زوجته الثانية.

ومن المتوقع أن يتزوج بوريس جونسون وكاري سيموندز، بمجرد رفع الإغلاق المفروض بسبب تفشى فيروس كورونا.

وكان بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، قد واصل تشجيع المواطنين على الاستمرار فى قواعد التباعد الاجتماعي، والالتزام بالعزل المنزلي، لمنع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وحماية العاملين في القطاع الطبي.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في وقت سابق، إن بلاده اتخذت التدابير اللازمة مثل القيود والإغلاق، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى تشكيل نوع من الحماية الإنسانية ساعدت العاملين في القطاع الصحي لإنقاذ الأرواح والحفاظ على صحة الآخرين ومنهم أنا بطبيعة الحال.

سبوتنيك

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