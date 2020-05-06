المدير التنفيذي لمحلية بحري يجتمع بالآلية الاقتصادية





عقد الأستاذ عبد المنعم عمر احمد المدير التنفيذي لمحلية بحري بمكتبه اليوم اجتماعاً مع الأستاذ عباس عبد الواحد مدير الالية الاقتصادية بالمحلية بحضور السيد ناصر ميرغني منسق عام لجان التغيير والخدمات والعمل الميداني بالمحلية حيث إستمع لتقرير مفصل من مدير الالية الإقتصادية عن عدد المخابز بالمحلية وحوجتها الفعلية والكميات الواردة من الدقيق والغاز والترتيبات التي إتخذتها المحلية لإدارة الأزمة في الفترة السابقة مشيداً بلجان الخدمات والتغيير وتعاونهم مع الالية مما كان له الأثر الواضح في إستقرار توزيع الخبز و الغاز بالأحياء.

من جانبه شدد المدير التنفيذي على ضرورة فرض رقابة مشددة على توزيع الدقيق والغاز والتنسيق المحكم بين كافة الجهات ذات الصلة لتوفير الكميات المطلوبة موجهاً بإعداد حصر شامل وبيانات متكاملة عن السلع الضرورية وموقف الإمداد ومراجعة مراكز البيع المخفض ومدي التزامها بالأسعار المتفق عليها

سونا

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