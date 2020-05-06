الشركة السودانية للموارد المعدنية تحقق 117 % من التحصيل المخطط





تخطت الشركة السودانية للموارد المعدنية الربط المحدد في تحصيلها للربع الاول من السنة المالية 2020 لتسجل 117% من المخطط في انجاز غير مسبوق وفقا للمدير العام للشركة .

وقال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المهندس مبارك عبد الرحمن اردول هذه النسبة من التحصيل تاتي هدية من العاملين بالشركة الي الشعب السودانى وهو يخطو بثورته نحو تحقيق كافة شعارات ديسمبر المجيدة وسوف نعمل رغم كل الظروف علي مضاعفة الانتاج والارتفاع بنسبة التحصيل في الربع الثاني والثالث والاخير من العام الجاري .

واشار المهندس اردول لوكالة السودان للانباء (سونا) ان الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة حققت “قفزة مهمة” في التحصيل في الربع الاول من العام ٢٠٢٠م حيث بلغت نسبة التحصيل ١١٧٪،” ووصف هذا التحصيل بغير المسبوق والمكسب الكبير في الشركة “نتيجة للجهد الكبير للعاملين في مختلف المستويات والوظائف بالشركة خلال الثلاث أشهر الماضية”

وعزا المدير العام اردول هذا النجاح للتفهم الذي ابداه السيد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور إبراهيم البدوي في اجتماع اجازة موازنة العام ٢٠٢٠م الذي انعقد في ديسمبر الماضي والذي امن فيه على تحفيز العاملين بالشركة بغية أداء مهامهم بشكل اشمل.

وقال اردول انه يثمن عاليا هذا الجهد الذي بذله العاملون بالشركة ويتقدم في مختلف المجالات مشيرا لتلك السواعد العاملة في التحصيل وحسابات الانتاج ومكاتب الولايات علي جهدهم الكبير صوب تحقيق هذا الانجاز.

واكد اردول ان العاملين بالشركة وفوا وحققوا انجازا ولذلك “سنعمل على تذليل كافة الصعاب في الأيام القادمة للعمل بصورة اكثر فاعلية سيما وبلادنا تمر بظروف لاتخفي علي اي حادب علي مصالح شعبنا.”

وتقدم المدير العام بالشكر للعاملين في وزارة الطاقة والتعدين سيما قطاع المعادن وحكومات الولايات والعاملين في التعدين بمناطق الانتاج الذين ساهموا ايجابا في ذلك الانجاز مشيرا لدور الشركات التي كان لها التزامات واوفت بها، واعرب عن امله في ان تحذوا الاخريات حذوها وفاء بما عليها من استحقاق.

وجدد اردول التزام الشركة بالعمل على تذليل كل الصعاب التي تقف امام العاملين بمشروع التعدين التقليدي وذلك بتوفيق أوضاعهم الإدارية مشيدا بمساهمتهم في التحصيل في هذا القطاع.

سونا

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