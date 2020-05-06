نجاحات لمبادرة “سلعتي” بالحارة الثانية محلية كرري





نظمت لجنة التغيير والخدمات بالحارة الثانية محلية كرري سوق للبيع المخفض (سلعتي) بمبادرة من القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم ولجان المقاومة بميدان الرابطة بالحارة الثانية في إطار تخفيف أعباء المعيشة عن المواطن.

و قال مدير وحدة الثورة شرق الإدارية الاستاذ يحي اسماعيل فضل بأن سوق البيع المخفض تم فيه بيع جميع السلع الضرورية واصفا هذا الجهد المبذول من قبل لجنة التغيير والخدمات والمقاومة بالمتميز مؤكدا علي أهمية إستمرار مثل هذه الأسواق بمحلية كرري.

وأكد المهندس محمد يحي الباقر رئيس لجنة التغيير والخدمات بالحارة الثانية بمحلية كرري بأن سوق البيع المخفض يأتي في إطار إهتمامات لجنة التغيير والخدمات والمقاومة لخدمة المواطن بالحارة مشيرا إلى أن السوق سيستمر اسبوعيأ حين إكتمال الترتيبات لقيام التعاونيات .

هذا وقد اشار رئيس لجنة التغيير الى الترتيب الدقيق لحركة البيع للمواطنين بالتباعد من شخص الي شخص حفاظا من العدوي بفايروس كورونا.

سونا

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