زراعة اكثر من 3 آلاف من اشجار الهشاب بالنيل الازرق





كشفت الادارة العامة للغابات بولاية النيل الأزرق عن ابرز انجازاتها في الموسم الزراعي السابق (٢٠١٩-٢٠٢٠) في مقدمتها تبني زراعة ٣ آلاف و ٣٠٠ فدان بأشجار الهشاب (أحزمة شجرية – غابات محجوزة خالية و شركات داخل الغابات المحجوزة) .

واوضح المهندس سامي عثمان الصديق (لسونا) ان ادارته في الموسم السابق جمعت حوالي ٣ أطنان من بذور الهشاب و ٥ جوالات بذور سنط لزراعتها بالخيران و (٥٠) كيلو بذور مشاتل مختلفة و قد تم حجر (٢٠٠٠) فدان بمحلية ود الماحي كغابات شعبية و استكشاف (١٥٠٠)فدان بمحلية الكرمك و انشاء و تأهيل المعسكرات بالمحليات السبعة بعدد (٢٠) معسكر و تسيير عدد (٤) فرق مكافحة .

كما تم تدريب عدد(٢٥٠) افراد مجتمع في المواقد المحسنة و تدريب عدد(١٥٠)في المشاتل و تدريب عدد (١٥) فني غابات في مجال الارشاد و التشجير الشعبي و عدد(١٠) طلاب جامعات و بث عدد (١٠) حلقات جماهيرية.

سونا

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