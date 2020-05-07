مراسل العربية: ينقل إلى متابعيه ما يعانيه في الحجر الصحي





نقل مراسل قناتي العربية والحدث بالخرطوم، الإعلامي السوداني ” محمد عثمان” مايعانيه خلال حجره الصحي بعد إصابته بفيروس “كورونا”.

جاء ذلك عبر تغريدة على تويتر قال فيها: “إحساس إنك تكون مقفول براك في مكان واحد، وبتأكل وتشرب لوحدك، واقرب الناس ليك خايفين يقربو منك عشان ما ينتقل ليهم الفيروس، والأصحاب أي واحد يراجع نفسو كان مخالط ليك أم لا، الإحساس دا صعب شديد”.

مضيفاً: “الكورونا فرّاقة الحبايب، الحمد لله علي كل حال”.

وكان “عثمان” قد طمأن متابعيه قبلها قائلاً: ” لكل الاحباب أنا بخير وماشي كويس الحمد لله فقط انتظر زوال كافة الاعراض لاجراء الفحص الثاني للفيروس”

مردفاً: “اقسم بالله الواحد بشوف دعواتكم بطنو بتبرد ربنا يقدرني علي جزاكم”.

السوداني

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