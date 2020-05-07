مسؤول حكومي: (كورونا) لم تؤثر على إنتاج النفط





قال مسؤول حكومي، إن جائحة كورونا لم تؤثر على إنتاج النفط في السودان، حيث يصل الإمداد من حقل هجليج إلى مصفاة الخرطوم بحدود 36 ألف برميل يوميًا.

وبدأت حقول النفط، التي تعرضت إلى عمليات تخريب بغرب كردفان، الأسبوع الفائت، تعمل بشكل طبيعي بعد إجراء صيانة عليها.

وقال مدير شركة (b2 أبكو)، فضل أبو شوك لـ “سودان تربيون”، أمس: “ظروف جائحة كورونا لم تنعكس على ضعف الإنتاج النفطي، والإنتاج مستقر في حدود 36 ألف برميل يوميًا”.

وأشار إلى أنهم يواجهون أزمة في الإجازات الشهرية للموظفين العاملين بمناطق الحقول النفطية بسبب الفايروس، حيث درجت الشركات العاملة في مجال البترول بمنح إجازات شهرية للموظفين واستبدالهم بزملائهم.

وأكد تأخر دخول حقل “ثارجاث” فى دولة جنوب السودان، الذي كان من يتوقع دخوله الإنتاج في مايو الجاري لصعوبة حركة موظفي الشركات العاملة في الصيانة بسبب الجائحة.

وتوقع أبو شوك أن يصل الإنتاج من الحقل بعد اكتمال عمليات الصيانة إلى 40 ألف برميل يوميًا خلال عام.

وأدى تعطل الخط الناقل للخام من هجليج، في يناير المنصرم، لإيقاف عدد من الآبار بالمنطقة وإيقاف الضخ مما فاقم من أزمة الوقود قبل أن يتم إصلاحه لاحقًا.

وفي فبراير، تم إرجاع 67 بئر نفطي للعمل بمنطقة هجليج، حيث يصل هذه إنتاج الآبار إلى 20 ألف برميل، كانت متوقفة نتيجة تعطل الخط الناقل للنفط.

صحيفة الجريدة

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