مزارعون بالجزيرة يرفضون زراعة محاصيل العروة الصيفية





اعلن مزارعو قسم الهدى بمشروع الجزيرة والمناقل رفضهم زراعة محاصيل العروة الصيفية وارجعوا ذلك لغياب الإدارة وارتفاع أسعار التحضير التي وصفوها بالجنونية.

وطالبوا في الوقت ذاته بتدخل المجلس السيادي ومجلس الوزراء لحل مشاكل العروة الصيفية جذريا ، وقال المزارع بقسم الهدى أحمد عبد الباقي فى تصريحه للجريدة أمس: برنامج الزراعة للموسم الصيفي غير واضح بجانب ان هناك غيابا تاما للإدارة مما أدى لارتفاع أسعار التحضير من قبل اصحاب التراكتورات بصورة جنونية تجاوزت الـ٣٠٠% عن الموسم السابق ، وأشار لبيع الجازولين الخاص بالتحضير لجهات لا علاقة لها بالغيط، وذكر أن مزارعو قسم الهدى قاموا بمخاطبة رئيس القسم لتكوين لجنة تقوم بالاتفاق مع أصحاب التراكتورات للوصول لأسعار مناسبة الا ان مدير القسم نفض يده عن الأمر وقال بأنه سيقوم بتوفير الجازولين فقط على أن يقوم المزارعون بالاتفاق مع أصحاب التراكتورات، واردف لذلك نعلن الإضراب عن زراعة محاصيل العروة الصيفية بقسم الهدى فى مساحة تتجاوز ٤٩ الف فدان ، فيما أوضح المزارع بقسم الهدى الأمين الطيب ان أسعار الديسك وصلت إلى ٣ آلاف جنيه بينما ارتفعت أسعار المحرات إلى ٤ آلاف جنيه .

مدني:مزمل صديق

صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :





