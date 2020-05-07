صدمة في السعودية… وفاة فنان معروف إثر سقوطه في بئر





أعرب المئات من السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن حزنهم الشديد إثر وفاة الفنان سلطان القزلان.

وأكدت سلطات الدفاع المدني السعودي الوفاة، موضحة أنها تمت إثر سقوط الفنان في بئر مياه عميقة في مزرعة بقرية الديرية السعودية.

وقال الدفاع المدني: “تم انتشال جثة شخص سقط في بئر بعمق عشرين مترا في مزرعة بقرية الديرية، وتم التأكد من أنه الفنان سلطان القزلان”.

ونشر الدفاع المدني صورا تظهر لحظة انتشال الجثة من البئر.

سلطان القزلان يمتلك شعبية واسعة في السعودية، وله العديد من الأغاني الشعبية، التي حققت انتشارا كبيرا في المملكة.

من أبرز أغاني سلطان القزلان، التي يرددها الشارع السعودي “حل الفراق”، ” مالي بالطيب نصيب”، ” سلم عليه بعينك” وغيرها.

سبوتنيك

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