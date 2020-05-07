خبير البورصة أحمد الأصم..يدلي بالمثير حول الذهب ومآلات الإقتصاد …دواعي إنشاء البورصة والنتائج المتوقعة في مداخلة قبل أكثر من عامين





في مداخلة بثت على سودانية 24 بالعام 2018 أشار المحلل المالي وخبير البورصة أحمد الأصم الى ان عوامل نجاح قيام بورصة للذهب كبيرة لا سيما ان السودان يتحل المرتبة الثانية لإنتاج الذهب في افريقيا وضمن أكبر 8 منتجين في العالم ، وفي ذات الوقت توجد اشكالية يجب الانتباه لها الا وهي تذبذب وندرة الدولار قد تواجه انشاء سوق للذهب.

وكانت الحكومة السودانية قد اعلنت مطلع الشهر الجاري عن إنشاء بورصة للذهب وعدداً من القرارات الاقتصادية فيما يخص الجمارك وحصائل الصادر والادوية ، يذكر ان خبراء المال السودانيين كانوا قد أوصوا في وقت سابق بضرورة الاسراع في انشاء بورصة للذهب لما تقدمه من فوائد وانعكاسات ايجابية على الاقتصاد ومنع التهريب

واشار الأصم الى ان احد اهداف قيام بورصة الذهب هو جذب مستثمرين من الخارج ومكافحة عمليات بيع الذهب خارج الاطار الرسمي والقانوني ،لا سيما ان الذهب يتم تسعيره وربطه بسعر الدولار انخفاضه وارتفاعه .

تخفيض معدل التضخم في السودان

وفي حديثه حول التضخم قال الأصم أن السوق السوداني واعد جداً واسباب نجاح هذه البورصة كبيرة جدا ، وعلى ذات الصعيد اشار الى ان حجم السيولة خارج القطاع المصرفي أكبر من الموجودة داخل القطاع ، وبهذا يمكن لبورصة الذهب إعادة هذه السيولة الى دورة القطاع المصرفي

كوش نيوز (الخرطوم)

شارك الموضوع :





