بحرى تناقش القضايا والمشكلات المتعلقة بالنقل والبترول





رأس الأستاذ عبد المنعم عمر أحمد المدير التنفيذي لمحلية بحري بمكتبه ظهر اليوم الاجتماع المشترك بين الإدارة العامة للنقل والبترول بوزارة البنى التحتية وإدارة النقل والبترول بالمحلية حيث بحث الاجتماع عدداً من القضايا والمشكلات المتعلقة بالنقل والبترول علي راسها إنزال التصاديق لقطاعات ( المزارع ، المصانع ، المخابز والبصات السفرية ) الى إدارة النقل والبترول بالمحلية .

وثمن المدير التنفيذي الجهد الكبير الذي تقوم به الإدارة بالولاية والمحلية في إدارة العمل في ظل هذه الأزمات المتلاحقة مبيناً أن إنزال التصاديق للمحلية يجئ في إطار عملية تقصير الظل الإداري وتسهيل الخدمة للمواطن موجهاً بتكوين لجنة المسح الزراعي والصناعي لتحديد الاستهلاك الحقيقي من كميات الوقود في القطاعات المختلفة .

سونا

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