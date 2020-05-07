منح رخص التعدين وفق ضوابط مؤسسية





كشفت وزارة الطاقة والتعدين عن الاصلاحات التى تمت فى مجال منح رخص التعدين وتقييدها بالنظم والقانون وعبر قنوات رسمية تعمل بشفافية .

واعلن وزير الطاقة والتعدين المهندس عادل على ابراهيم عن التقييد بالإعمال المؤسسية والنظام والشفافية وريادة القانون وانتهاء عهد منح رخص التعدين بواسطة الوزير ، ونبه المستثمرين الذين يرغبون في الدخول في مجال التعدين التقديم عبر القنوات الرسمية ، وهي سكرتارية التعدين واللجنة الفنية التى تتقييد بالمعايير التي تنظم عمل التعدين ، واشار الى انه تم وضع هذه القنوات للمرور عبرها قبل أن يصل القرار الي التوصية النهاية لسلطات الوزير ، موكداً الالتزام التام بهذه القنوات .

وكشف ان التقديم لمئات من المربعات للإستثمار في التعدين يتم في مزاد علني مفتوح عبر آلية ومعايير وبدعوة جميع المواطنين المستثمرين وشركات التعدين السودانية والشركات الدولية ، مؤكداً علي العمل بالشفافية وسيادة القانون .

واكد فى تصريح “صحفي” على دور الهيئة العامة للابحاث الجيولوجية وشركات الوزارة فى الإشراف التام مع العمل علي إعادة اشراف وزارة الطاقة والتعدين علي مصفاة الذهب وتطويرها حتي تقوم بمهامها حسب المعايير الدولية ، كاشفاً عن توجيهات لمركز التدريب الموحد أن يقوم باعداد برامج تدريب نوعي في قطاع التعدين خاصة فيما يتعلق بالبيئة وصحة المواطن في مناطق التعدين ، بعد أن يتم دمج مركز التدريب النفطي والتعدين في مركز واحد .

وجدد إلتزامه للمواطنين في مناطق التعدين والإشراف علي المكتسبات والفوائد التي يجب ان تعود علي أهالي مناطق التعدين نفسها وعلي البيئة والسلامة وصحة الانسان والحيوان في مناطق التعدين

سونا

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