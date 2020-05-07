الصناعة:الغاء الإعفاءات الجمركية لايشمل مدخلات الإنتاج للمواد الغذائية





أكد محمد علي عبدالله وكيل وزارة الصناعة والتجارة أن مدخلات ومسلتزمات الإنتاج للسلع والمواد الغذائية لايشملها القرار الخاص بالغاء الإعفاءات والامتيازات الجمركية.

وأوضح في تعميم صحفي اليوم حصلت سونا على نسخة منه ان هيئة شرطة الجمارك تعمل كالمعتاد كما كان الامر سابقا بالنسبة لمستلزمات ومدخلات الإنتاج للصناعة الوطنية فيما يتعلق بالسلع الغذائية، مشيرا الى أنه وحسب الاتصالات التي أجرتها الوزارة مع الجهات المختصة والادارة العامة لهيئة شرطة الجمارك السودانية أن القرار الخاص بالغاء الإعفاءات و الامتيازات الجمركية لاتشمل مدخلات ومسلتزمات الإنتاج للسلع والمواد الغذائية.

وثمن الوكيل مبادرة الغرف الصناعية والتجارية لبرنامج من المنتج للمستهلك والتى تستمر فى جداولها المتفق عليها مع الشركاء من القطاع الخاص ولجان الحرية والتغيير ولجان الخدمات والتغيير ولجنة معاش الناس لتوصيل السلع بأسعار الجملة وجودة أفضل للمواطنين فى مواقع السكن ، مبينا أنه سيتم توسيع المبادرة لتشمل كل مدن السودان.

سونا

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