بحث توفير الخدمات للسودانيين بالخارج





– عقد الأمين العام لجهاز السودانيين العاملين بالخارج مكين حامد تيراب اجتماعات مكثفة مع المسؤولين في بنك السودان المركزي تناولت بالنقاش الأفكار والمقترحات لتغيير السياسات وتشكيل البيئة الاقتصادية المواتية لتشجيع المغتربين للتحويل عبر النظام المصرفي ، في إطار المساعي الجادة لحل مشاكل المهاجرين وتمكينهم من إيصال تحويلاتهم المالية ومدخراتهم عبر النظام المصرفي..

ووجد الأمين العام تجاوبا كبيرا من المسؤولين ببنك السودان المركزي ، كما عقد سيادته اجتماعا مع شركة معنية بالنظام والحلول البرمجية لمناقشة افكار ومقترحات من اجل العمل علي بطاقة ذكية تربط بكل المؤسسات المالية والبنوك المصرح لها وكل المؤسسات والهيئات الحكومية والمراكز التجارية وخطوط الطيران والوكالات وشركات الاتصالات ، لتساعد البطاقة حاملها في تيسير معاملاته المالية مع كل تلك ، ذلك في إطار السعي للحصول على أفضل العروض الفنية والتقنية من الشركات العاملة في هذا المجال ، ويهدف هذا المسعى لمحاربة الأنشطة الطفيلية التي ترتبط بهذه الخدمات.

كما عقد اجتماعا مع لجنة التسيير المقترحة للصرافات وناشدهم بضرورة التفاعل مع قضايا المهاجرين وتوفير شبكة القنوات الخارجية الموسعة التي تمكنهم من تحويل أموالهم عبر النظام المصرفي من اجل فائدة المهاجر والدولة معا ، واعدا بالعمل مع الجهات المعنية لحل العقبات التي تواجه الصرافات وتسهيل مهامها .

سونا

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