مدير التجارة الداخلية يشيد ببرنامج من المنتج إلى المستهلك





-اشاد الاستاذ مبارك محجوب مدير عام التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة ببرنامج من المنتج الى المستهلك والذي جاء فى اطار تخفيف اعباء المعيشة على المواطن بمبادرة كريمة من اتحاد الغرف الصناعية والغرف التجارية وأصحاب الشركات والمصانع والموردين والمنتجين كشركاء فى هذا البرنامج ولجان الحرية والتغيير وحكومة ولاية الخرطوم وممثلي البنوك واللجنة التنفيذية لمعاش الناس .

وثمن المبادرة مشيدا بالدور الهام الذى يقوم به القطاع الخاص والذي يعتبر شريكاً للقطاع العام وله الدور المعلي في إنجاح. مبادرة من المنتج. للمستهلك التي وجدت استحسانا وقبولا من. المواطنين مؤكدا سعي الوزارة في بذل كل الجهود لتخفيف العبء على المواطن وتحسين الحالة المعيشية.

واضاف مدير التجارة الداخلية أن هذا البرنامج يهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار المصنع للمواطنين وبجودة افضل وإن البرنامج تجريبى بدأ بولاية الخرطوم وشمل عشرة نقاط بمحلية امدرمان و بعدد إحدى عشر نقطة بمحلية بحري ومن ثم غطت المبادرة محلية امدرمان بثلاثة عشر نقطة احرى لتصبح نقاط امدرمان ثلاثة وعشرين نقطة بمساهمة ثلاثة عشر شركة .فيما بدأت بمحلية شرق النيل اليوم بعدد تسع نقاط على أن تنطلق عشرة أخرى في الأيام القادمة.

الجدير بالذكر ان مبادرة من المنتج للمستهلك تستمر على حسب جدول اعمالها في الأحياء لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار المصنع حيث يبدأ التوزيع من الساعة العاشرة وحتى الساعة الواحدة ظهرا مع مراعاة كل الخطوات والارشادات الصحية والتوجيهات من وزارة الصحة.

سونا

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