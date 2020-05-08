زكاة الخرطوم : دعم أكثر من 200 الف اسرة بالولاية ..





كشف امين ديوان الزكاة ولاية الخرطوم د. بلة الصادق عن مضاعفة الدعم المقدم للاسر الفقيرة في رمضان الذي بلغ 300 مليون جنيه بدلا من 150 مليون في العام الماضي ، مؤكدا ان الدعم شمل اكثر من 200 الف اسرة وذلك من خلال محاور رمضان المختلفة كرتونة الصائم لمائة الف اسرة وبطاقة الصراف الالي لاكثر من 85 الف اسرة واطلاق سراح الغارمين وتفقد الاسر المتعففة ودعم الخلاوي وفرحة العيد ودعم المستشفيات ودور الايواء و استهداف مناطق جيوب الفقر ، قال ل (السوداني) ان دعم الفقراء بالشراكة والتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

السوداني

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