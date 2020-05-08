منظومة الصناعات الدفاعية تدشن صادرات اللحوم الحمراء للسعودية بالسبت





في اطار سعيها لإعطاء قيمة مضافة لسلسلة الصادرات الحيوانية السودانية، تدشن منظومة الصناعات الدفاعية من خلال شركة الاتجاهات المتعددة اولى رحلاتها من اللحوم الحمراء للسوق السعوديه والتي تبلغ ٢٠ طن من اللحوم الحمراء يوم السبت ٩ مايو ٢٠٢٠ بمطار الخرطوم وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا

ويشرف ضربة البداية كل من وزير الثروة الحيوانية والسمكية د.علم الدين عبدالله وسعاده الفريق اول ميرغني إدريس مدير عام المنظومة ووكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية د. عادل فرح وسعادة سفير المملكة العربية السعودية ومدير المحاجر

وفي تصريح ل(سونا) اكد الأستاذ الجيلي ابو شامة نائب المدير العام لتطوير المنتجات والخدمات المدنية بالمنظومة ان الخطوة تعد فتح جديد لصادرات اللحوم السودانية للسوق السعوديه بصفة خاصة وسوق دول الخليج علي وجه العموم مستهدفين في ذلك اعطاء قيمه مضافة للصادرات السودانية دعما للاقتصاد القومي آخذين في الاعتبار العمل وفق كافة المعايير العالمية في عملية الصادر من خلال مجمع الكدرو لتصنيع اللحوم

وأشاد سيادته بالشراكات الجادة والتعاون والتنسيق بين المنظومة ووزاره الثروة الحيوانيه في تزليل كافة العقبات التي تواجه عمليات الصادر وابان سيادته ان هذه خطوة تتبعها المزيد من الخطوات في اتجاه فتح مزيد من الأسواق الخارجية امام المنتجات السودانية دعما للاقتصاد القومي.

الخرطوم 8-5-2020 ( سونا)

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