رشاد يطمئن على موقف الإمداد الكهربائي بكادقلي





قام والي جنوب كردفان المكلف اللواء ركن رشاد عبدالحميد اسماعيل اليوم بزيارة تفقدية لمحطة كهرباء مدينة كادقلى اطمأن خلالها علي موقف التيار الكهربائي وعمليات الصيانة في المولدات التركية وعملية تركيب الوابور الجديد.

وقال المهندس الزاكي عيسى محمد مدير عام وزارة البني التحتيه والتنمية العمرانية أن إجراءات تركيب الوابور الجديد اكتملت وسيبدأ تشغيله التجريبي خلال اليوم، معلنا عن استقرار التيار الكهربائي بمدينة كادقلى بعد انتهاء عمليات صيانة المولدات التركية وتشغيل الوابور الجديد.

وأضاف سالم أن إدارته تبذل مجهود كبير لصيانة الطريق القومى، وقال إن شركة الصيانة اتخذت منطقة الكرقل مقرا وسطا لتبدأ عمليات الصيانة شمالا ومن ثم تتجه جنوبا وذلك في غضون الايام القادمة.

من جانبه أوضح مدير محطة توليد كهرباء كادقلى بشير محمد عبدالله أن المولد الجديد تم تركيبه وعمليات الصيانة في المولدات التركية تجري بصورة جيدة خاصة بعد وصول قطع الغيار الخاصة بها .

سونا

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