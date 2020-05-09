غرفة المواد الغذائية تعلن تمديد مشروع من المنتج للمستهلك





طالبت غرفة المواد الغذائية باتحاد الغرف الصناعية الجهات المعنية بإصدار التصريحات بتجديدها بعد تمديد فتره الحظر لتتمكن عربات التوزيع من الحركه فى وقت قررت فيه تمديد مشروع من المنتج للمستهلك حتى اخر ايام الحظر بالتنسيق مع وزارة التجارة و الصناعة. وأشار بيان ممهور بتوقيع رئيس الغرفه كمبال على كمبال اطلعت عليه كوش نيوز إلى أن لجنة غرفة مصنعى المواد الغذائية أكدت موافقتها بالاجماع على تمديد المشروع تقديرا للظروف المعيشية المترتبة من الحظر و للمشاركة في رفع المعاناة عن المواطنين

الخرطوم ( كوش نيوز)

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