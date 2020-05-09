شاهد بالفيديو.. مهارات لاعب كرة سوداني بــ(الكلاكلة) تنال إعجاب نادي برشلونة الإسباني ووزيرة الرياضة السودانية تدعمه بهذه الطريقة





خطف الشاب السوداني عبد الله عماد أنظار العالم أجمع وذلك بعد ظهوره في عدد من مقاطع فيديو أظهر من خلالها مهارات هائلة في التحكم بالكرة.

وبحسب متابعات محرر كوش نيوز فقد قدم عبد الله تابلوهات رائعة في التحكم بالكرة بحضور عدد من الأطفال والشباب بمنطقة “الكلاكلة” جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم, كما ظهر في مقطع آخر وهو يستعرض مهاراته بمنزله وهو يرتدي قميص نادي برشلونة الاسباني.

النادي الاسباني العملاق نشر على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تيوتير” مقطع للشاب السوداني الذي أعجب المئات حول العالم بمهاراته الكبيرة, حيث وضح تأثر الشاب بنجم برشلونة السابق البرازيلي رونالدينو.

من ضمن المعلقين على المقطع كانت وزيرة الرياضة السودانية ولاء البوشي التي دعمته وكتبت معلقة على المقطع (موهبة عظيمة عبد الله, نحن فخورون بك, ومرحب بك بوزارة الشباب والرياضة في أي وقت).

الخرطوم _ النيلين

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