مطالبات بدعم الاقتصاد وإعادة الأوضاع لطبيعتها تدريجياً





طالب الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي بدعم القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية لتسهم في توفير متطلبات السوق المحلية والاحتفاظ بالعمال واستمرار نشاطها وأداء دورها بفعالية لتقديم للمواطن إلى جانب تأجيل سداد الضرائب وغيرها من الرسوم المالية والتأمينات أو تقسيطها علاوة على عدم إيقاف العمل في حركة المصانع بشرط تنظيم الورديات وتنظيم نقل العمالة أو توفير إقامة لهم في المصانع.

ودعا فتحي فى حديثه بحسب صحيفة السوداني، الحكومة إلى انتهاز فرصة تجديد الحظر لاتخاذ إجراءات تساهم في عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي مشيرا إلى أن القرارات السابقة بالحظر لم تحقق الغرض الكامل منها في ظل مرحلة صعبة من الركود العالمي والكساد. وأشار إلى أن عدد من الدول شرعت فى مراجعة الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا..

ونوه إلى أن حظر التجوال لايعني حظر تجوال الصناعة والمستلزمات الحياتية والمعيشية للمواطنين والتى يجب أن تستمر و ألا يتم التسبب في إعاقة حركة الانتاج و التجارة والصناعة مشيرا إلى أن حظر التجوال المطبق في كثير من دول العالم يهدف إلى الحد من حركة المواطنين غير الضرورية وليس إيقاف عجلة نمو الدولة وإقتصادها.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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