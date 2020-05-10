200 لبسة وقائية من موظفي دال الغذائية للصحة بالجزيرة





تسلم دكتور إيهاب عبد الله التوم مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة صباح اليوم دعم عيني من مبادرة موظفي دال الغذائية بودمدني شمل 200 لبسة وقائية كاملة .

و عبر إيهاب عن شكره وتقديره لمبادرة موظفي دال للمواد الغذائية لدعم الكوادر الطبية بمراكز العزل وحيا مجهودات العاملين بالشركة علي هذه المبادرة الطيبة .

من جانبه قال الأستاذ محمد بخاري آدم عبد المولى المدير الإقليمي لشركة دال للصناعات الغذائية بولاية الجزيرة إن هذه المبادرة تاتي ضمن المسئولية الإجتماعية للشركة تجاه المجتمع، موضحا إن هذا الدعم هو الثاني لوزارة الصحة للتصدي لجائحة كورونا وأنه سيتواصل الدعم في هذا المجال من قبل العاملين بالشركة .

سونا

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