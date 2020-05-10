النيلين
اقتصاد وأعمال

أسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف

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فيما يلي أسعار الذرة باسواق محاصيل القضارف والوارد منه اليوم .

دبر: أعلي سعر 10400 ج أدني سعر 10100 ج, الوارد 162جوال

فتريته: أعلي سعر 7300 ج أدني سعر 7200 ج,الوارد 2952 جوال

مقد : أعلي سعر 7300 ج أدني سعر 7200 ج,الوارد 40 جوال

عكر: أعلي سعر 7250 ج أدني سعر 7200 ج

صفراء: أعلي سعر 7100 ج أدني سعر 7000 ج,الوارد 37 جوال

تترون : أعلي سعر 9600 ج أدني سعر 9500 ج

ودباكو: أعلي سعر 8800 ج أدني سعر 8700 ج

حريراي: أعلي سعر 7400 ج أدني سعر 7300 ج

الدخن : أعلي سعر 11100 ج أدني سعر 11000 ج,الوارد 30 جوال

جملة الوارد (3221) جوال ذرة .

سونا

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