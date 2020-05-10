الدعم السريع يسير قافلة صحية لولايات دارفور الخمس





أعلن الناطق الرسمي بإسم قوات الدعم السريع العميد ركن جمال جمعة عن تسيير أكبر قافلة صحية غدا لولايات دارفور الخمس تحمل كل المعينات الخاصة بمراكز الحجر بتلك الولايات فضلا عن قيامها بتعقيم كل المراكز الصحية هناك .

وأكد العميد ركن جمال في المنصة الإعلامية لمكافحة جائحة كورونا اليوم، أن الدعم السريع يعمل بتنسيق تام مع وزارتي الصحة الإتحادية والولائية، مجددا وضع مركز العزل الخاص بالقوات الموجود بكرري تحت تصرف وزارة الصحة، ووصف سيادته المركز بأنه مجهز بكل المعينات .

وثمن الناطق الرسمي جهود الحكومة في مكافحة جائحة كورونا داعيا المواطنين الي الالتزام بإجراءات الإحتراز لإيقاف المرض ومنعه من التمدد، كما ثمن دور القوات النظامية فيما يتعلق بالإجراءات الأحترازية الأخيرة .

وأشار جمعة الي إرتفاع درجة القبول لقوات الدعم السريع وسط المواطنين بحسب مسح قامت به القوات في الفترة من أواخر 2019 وحتي الآن، لافتا الي الدور المجتمعي الكبير الذي تقوم به قوات الدعم السريع

سونا

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