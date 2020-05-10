تواصل مبادرة من المنتج للمستهلك بمحلية الخرطوم





أكد مبارك محجوب مدير عام التجارة الداخلية بوزاره الصناعة والتجارة بأن مبادرة من المنتج للمستهلك وصلت لنهايات التجربة الأولي والتى تواصلت اليوم بمحلية الخرطوم وستستمر حتى غدا، والتي اعتبرها ذات مؤشر إيجابي من خلال الإقبال الكبير للمواطنين.

وثمن جهود الشركاء من اتحاد الغرف الصناعية والغرف التجارية واللجنة التنفيذية لمعاش الناس ولجان الحرية والتغيير وحكومة ولاية الخرطوم وممثلى البنوك وأصحاب الشركات والمصانع والموردين، مبينا أنهم قدموا كل ما يستطيعون من أجل المواطن للحد من ارتفاع الاسعار بتوفير اسعار بسعر التكلفة.

وأوضح محجوب بان مبادرة من المنتج للمستهلك في الأحياء لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار المصنع، مشيرا أن المبادرة جاءت في مكانها وزمانها، وأضاف لمسنا الكثير من محلية الخرطوم والتي بدأت أعمالها اليوم الاحد الموافق 10 مايو 2020م في عدد من النقاط وبدأ التوزيع فيها من الساعة العاشرة وحتى الساعة الواحدة ظهرا مع مراعاة كل الخطوات والارشادات الصحية والتوجيهات من وزارة الصحة.، وقال أن يوم غدا سيكون يوما مكملا لنقاط الخرطوم.

وشملت نقاط البيع بالخرطوم عشرة نقاط في مناطق الخرطوم شمال وشرق وغرب والمقرن، نقطة للبيع في موقف شروني، ميدان المركز الصحي للشجرة، الساحة الشعبية بالديم، الخرطوم 2، 1حي المطار، الخرطوم جنوب نقطة التوزيع ميدان الحضري، العمارات +وحدة الامتداد الإدارية نقطة التوزيع جنوب مستشفى ابو العلا، توتي في ميدان الوطن، المايقوما + السجانة ميدان مركز شباب السجانة، اللاماب في ميدان الرابطة قسم الشرطة، القوز+الرميلة نقطة البيع في ميدان القوز مربع 6 مدرسة عمار بن ياسر، الحلة الجديدة ميدان الجلاء.

وتشير (سونا) الي أن نقاط البيع حظيت بتدافع كبير من المواطنين بوعي كامل للحالة الصحية التي تمر بها البلاد، بالإضافة للتنظيم والترتيب الذي تم من قبل لجان المقاومة والذي ساعد في سريان العمل بصورة ممتازة.

سونا

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