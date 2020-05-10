شاهد الفيديو الأكثر تداولاً ومشاهدة.. فتاة سودانية تصرخ بسبب معاناتها مع (غسيل عدة رمضان) ونشطاء يتعاطفون معها “رفقاً بالنواعم”





بثت فتاة سودانية مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تشكو من خلاله معاناتها مع غسل صحون وأوني إفطار رمضان الأمر الذي أصابها بالإحباط على حد تعبيره.

وبحسب الفيديو الذي شاهده محرر كوش نيوز وتم نشره على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فقد أبدت الفتاة استيائها الشديد وأكدت أن يدها أصبحت متحجرة بسبب غسيل “العدة” المتراكمة كما ذكرت أنها تخلت حتى مرطبات اليدين وتساءلت رمضان دا بنتهي متين؟.

حديث الفتاة ومعاناتها وجد تعاطف المئات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً فيسبوك الذين تداولوا المقطع الذي حقق أعلى نسبة مشاهدات وعليه تعليقات “رفقاً بالنواعم يا جماعة”.

الخرطوم _ النيلين

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