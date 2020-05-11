انقلاب شيوعي داخل تجمع المهنيين السودانيين

سكرتارية حمراء فاقع لونها
البلاشفة يتقدمون
سكرتارية تجمع المهنيين الجديدة تتكون من:
١.محمد عبدالرحيم
٢. حسن فاروق … *شيوعي شبكة الصحفيين*
٣.الفاتح حسين … *شيوعي من المحامين*
٤.سماهر المبارك .. *شيوعية تجمع الصيادلة*
٥.عثمان أبو الحسن
٦.إسراء اسماعيل
٧.أمجد المبارك ” شيوعي”
٨.عمار الباقر .. *شيوعي لجنة المعلمين*
٩.عبدالرحمن نور الدين
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تنسيقية التجمع تشمل كل من؛
حسن ماهر *شيوعي من الصحة*
عبير بابكر
محمد الفاتح نيالا ” شيوعي”
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– ممثلي التجمع للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير هم؛
وهيب محمد سعيد ” شيوعي”
محمد خضر. ” شيوعي”
أحمد ربيع ” شيوعي”
صلاح جعفر… *شيوعي تجمع الصيادلة*
هبة عمر “شيوعية”
Omar Srar
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