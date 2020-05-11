انقلاب شيوعي داخل تجمع المهنيين السودانيين





سكرتارية حمراء فاقع لونها

البلاشفة يتقدمون

سكرتارية تجمع المهنيين الجديدة تتكون من:

١.محمد عبدالرحيم

٢. حسن فاروق … *شيوعي شبكة الصحفيين*

٣.الفاتح حسين … *شيوعي من المحامين*

٤.سماهر المبارك .. *شيوعية تجمع الصيادلة*

٥.عثمان أبو الحسن

٦.إسراء اسماعيل

٧.أمجد المبارك ” شيوعي”

٨.عمار الباقر .. *شيوعي لجنة المعلمين*

٩.عبدالرحمن نور الدين

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تنسيقية التجمع تشمل كل من؛

حسن ماهر *شيوعي من الصحة*

عبير بابكر

محمد الفاتح نيالا ” شيوعي”

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– ممثلي التجمع للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير هم؛

وهيب محمد سعيد ” شيوعي”

محمد خضر. ” شيوعي”

أحمد ربيع ” شيوعي”

صلاح جعفر… *شيوعي تجمع الصيادلة*

هبة عمر “شيوعية”

Omar Srar

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