شركة دال تقدم 190 لبسة واقية للكوادر الطبية بشمال كردفان





قدمت شركة دال للمواد الغذائية قطاع شمال كردفان دعما للقطاع الصحي بالولاية اشتمل على توفير (190) لبسة واقية للكوادر الطبية مساهمة من العاملين بالشركة للحد من انتشار كورونا فايرس.

وأوضح الاستاذ عوض الكريم صالح المدير الاقليمي لشركة دال للمواد الغذائية قطاع شمال كردفان في تصريح (لسونا) أن الشركة قدمت دعما لمستشفى الابيض والمستشفى الكويتي للاطفال ، وأضاف عوض أن دعم القطاع الصحي بالولاية سيتواصل من قبل الشركة بالعديد من المبادرات للحد من انتشار الوباء .

من جهته أشاد دكتور أحمد رجب وزير الصحة المفوض بالدعم الذي ظلت تقدمه كل مبادرات المجتمع المدني للوزارة لدحر جائحة كورونا ، وطالب بمزيد من الدعم كل في مجاله للخروج الى بر الامان ، مؤكدا أن شركة دال للمواد العذائية ساهمت بدعم قطاع الصحة بعدد من المبادرات اشتملت على توفير المواد الغذائية والطبية واللبس الواقي للكوادر الطبية في اطار المسئولية المجتمعية ، ووجه الوزير رسالة الى المواطنين بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنزل والمداومة على غسيل الايدي .

سونا

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