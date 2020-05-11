دعوة لتوفيرالجازولين لمشروع سوبا





دعا المهندس هشام عمر احمد المدير العام لمشروع سوبا الزراعى الى ضرورة توفير احتياجات المشروع من الجازولين لتشغيل الاليات ونقل مداخلات الانتاج.

واشار (لسونا) الى انتظام عمليات الزراعة بالمشروع للموسم الصيفى الحالى فى مساحة 25 الف فدان

وذكر ان الموسم يستهدف زراعة محاصيل الخضروات والاعلاف و البساتين

واضاف ان الادارة كثفت الجرعات الارشاديه وسط المزراعين للارتقاء بالزراعة ليسهم المشروع فى تحقيق الامن الغذائى بولاية الخرطوم

واضاف ان هنالك جهود بذلت لازالة الحشائش والاطماء من الترع الرئيسية والفرعية لانسياب مياه الرى بصورة طبيعية

سونا

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